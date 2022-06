Portugals Wettbewerbsbehörde hat gegen BEIERSDORF (sowie drei Supermarktketten) Kartellstrafen im Zusammenhang mit Vorwürfen von Preisabsprachen im Einzelhandel in Höhe von 19,5 Mio. Euro verhängt. 4,4 Mio. Euro davon soll BEIERSDORF zahlen. Warum? Das Unternehmen soll zwischen 2011 und 2017 mit einigen Supermarktketten Preise für mehrere Produkte abgesprochen haben. Im Dezember gab es für alle die Möglichkeit zur Anhörung und Verteidigung - Einwände wurde in der endgültigen Entscheidung berücksichtigt. Das knabbert natürlich am Gewinn... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

