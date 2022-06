The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2022



ISIN Name

DE000DK0ESF5 DEKA IHS SERIE 7457

XS1508351357 PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN

FR0010913780 SUEZ 10/22 MTN

CH0282018990 BNZ INTERNAT.FDG 15-22MTN

XS2221879153 BMW FINANCE 20/22 FLR MTN

XS2393510008 WORLD BK 21/26 MTN

DE000NWB2RN7 NRW.BANK 22/27

XS2434790023 INTERN.FIN. 22/27 MTN

HU0000402524 HUNGARY 11-22

BE0970178811 ELIA GROUP ANR.

