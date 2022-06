The following instruments on XETRA do have their first trading 21.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.06.2022Aktien1 CA00830Q3061 Affinor Growers Inc.2 SE0018040735 Artificial Solutions International AB3 CA26210W6053 Drone Delivery Canada Corp.4 US6033802058 Minerva Neurosciences Inc.Anleihen/ETF/ETP1 CH1191066237 Zürich, Stadt2 DE000HLB75L4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 DE000HLB74M5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000HLB74H5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 LU2469335611 AMUNDI GLOBAL AGG SRI UCITS ETF DR6 LU2469335884 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF DR7 LU2469335538 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR8 IE000LAP5Z18 AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF DR9 IE000O8S1EX4 JPM Climate Change Solutions UCITS ETF10 LU2469465822 Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF11 GB00BNRRF980 CoinShares Physical Staked Cosmos12 GB00BNRRB013 CoinShares Physical Staked Matic