Deutliche Zuwächse gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem Zuwachs von stolzen 1,5% in die neue Woche starten. Allerdings blieben die Rahmenbedingungen nach wie vor unverändert, Inflations- und Zinssorgen prägen die Geschehnisse am Markt, ebenso wie zunehmende Konjunkturängste. Unter den Einzelwerten konnte sich besonders AT & S profilieren, die Aktie schoss um 7,0% nach oben, nachdem der Leiterplattenhersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose nach oben geschraubt hatte. Weil das China-Werk besser anläuft, der Lockdown in Shanghai geringere negative Auswirkungen hat als angenommen und die Wechselkurseffekte geringer sind als erwartet, geht der Konzern für das Geschäftsjahr 2022/23 von einem Erlös von rund 2,2 ...

