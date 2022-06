DJ Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im Mai um 1,1 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Ausfuhren in Staaten außerhalb der EU sind im Mai gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im Mai kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,7 Milliarden Euro exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 13,4 Prozent höher.

Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren im Mai die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 13,6 Milliarden Euro exportiert. Damit stiegen die Exporte in die Vereinigten Staaten gegenüber dem Vorjahr um 49,7 Prozent. In die Volksrepublik China wurden Waren im Wert von 9,3 Milliarden Euro exportiert, das waren 10,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen um 19,3 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro.

Die deutschen Exporte in die Russische Föderation sanken im Mai infolge der wegen des Ukraine-Krieges gegen Russland getroffenen Sanktionen und anderer Maßnahmen zur Exportbeschränkung um 50,0 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, nachdem sie im April um 64,1 Prozent auf 0,8 Milliarden Euro gefallen waren.

June 21, 2022 02:24 ET (06:24 GMT)

