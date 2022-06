Mit Unterstützung für 30 Sprachen und einem Vokabular von 60.000 Wörtern können Digi-ConnectCore-Module rasch Sprachbefehle auf Edge-Geräten ohne Cloud-Konnektivität verarbeiten

Digi International (Nasdaq: DGII; www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Konnektivitätsprodukten und -diensten, hat heute mit Digi ConnectCore Voice Control eine fortschrittliche Softwarelösung zur Sprachsteuerung seiner hochgelobten ConnectCore-SOM-Familie (System-on-Module, SOM) vorgestellt.

ConnectCore Voice Control ist eine vollständig integrierte und gebrauchsfertige Softwarelösung, mit der Entwickler eine sprachgesteuerte Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) konstruieren und deren Benutzer den Betrieb des entsprechenden Geräts mit Sprachbefehlen steuern können. Digi ConnectCore Voice Control ermöglicht die Sprachverarbeitung auf Edge-Geräten, ohne dass dafür eine Cloud-Konnektivität erforderlich ist. Dies reduziert die Konnektivitätskosten sowie Bedenken bezüglich Datenschutz und bietet schnelle Reaktionszeiten (weniger als 100 ms).

Digi ConnectCore Voice Control ist eine reine Softwarelösung, die 30 verschiedene Sprachen unterstützt und ein Vokabular von 60.000 Wörtern hat, sodass ConnectCore-Module rasch Sprachbefehle auf Edge-Geräten verarbeiten können. Ebenfalls darin enthalten ist ein komplettes Lösungspaket für neue Befehle und individuelle sprachgesteuerte Anwendungen. Digi ConnectCore Voice Control bietet Entwicklern von eingebetteten Geräten eine erheblich kürzere Amortisierungszeit mit umfangreichen Möglichkeiten.

Obwohl die Sprachverarbeitung schon lange ein wesentliches Merkmal der Unterhaltungselektronik ist, wie etwa bei Fernsehern, Fahrzeugen und Handys, stützen sich die meisten Anwendungen im Transportwesen, im Gesundheitswesen und im Einzelhandel nach wie vor auf Touchscreen-Schnittstellen. In industriellen Umgebungen kann jedoch eine Anzeige mit Glasbildschirm schnell kaputtgehen oder ausfallen, sodass sie repariert oder ausgetauscht werden muss. Sprachbefehle sind ideal für geschäftskritische Anwendungen, bei denen Berührungen nicht praktikabel sind.

"ConnectCore Voice Control von Digi ermöglicht Ingenieuren die Erstellung von berührungsfreien Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) für ihre Geräte dies ermöglicht eine Interaktion auch dann, wenn das Gerät nicht in Sichtweite ist", sagte Andreas Burghart, Senior Product Manager. "Das ist besonders hilfreich in industriellen Situationen, wo sprachgesteuerte Geräte die Sicherheit erhöhen können, indem Anwender sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können und das Gerät nicht über eine grafische Benutzeroberfläche bedienen müssen. Die heutigen Anwender von eingebetteten Geräten sind mit Smartphones aufgewachsen und erwarten immer mehr, dass sie Sprachschnittstellen wie zu Hause und im Auto auch an anderen Orten verwenden können. Deren Entwicklung kann jedoch schwierig und teuer sein, vor allem bei eingebetteten Linux-Anwendungen, die in der Regel talentierte UI-Entwickler und spezielle Software-Tools erfordern. Digi ConnectCore Voice Control beinhaltet alles, was ein Entwickler benötigt, um die Sprachsteuerung nahtlos in seine Geräte zu integrieren."

Das Software Development Kit von Digi steht kostenlos zur Verfügung und erlaubt Ingenieuren die Erstellung eines Machbarkeitsnachweises, die Vorführung von Sprachfähigkeiten und die Konstruktion von Sprachsteuerungsfunktionen für Geräte auf Basis von Digi ConnectCore. Der Download umfasst eine Einzelsoftwarelizenz zur Beurteilung und Entwicklung für jeden Kunden, der ein Digi ConnectCore 8M Nano Development Kit gekauft hat. Für spätere Einsätze können OEM zusätzliche Lizenzen pro Einheit erwerben.

Das Digi ConnectCore Development Kit und die Software Digi ConnectCore Voice Control sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.digi.com/voicecontrol.

Über Digi International

Digi International (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen im IoT-Bereich. Das Unternehmen hilft Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und entscheidende Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Digi wurde 1985 gegründet und hat Kunden dabei geholfen, mehr als 100 Millionen Produkte miteinander zu verbinden eine Zahl, die weiter zunimmt. Weitere Informationen zu Digi finden Sie unter www.digi.com.

