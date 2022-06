Das Digi ConnectCore MP1 System-On-Module mit Sprachsteuerungssoftware und der Digi XBee Intelligent Edge Controller spielen eine zentrale Rolle dabei, Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Transport, Landwirtschaft und Industrie zu helfen, Innovationen schneller auf den Weg zu bringen

Digi International (NASDAQ: DGII), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten, -lösungen, -dienstleistungen und drahtlosen Datentarifen für das Internet der Dinge (IoT), gab heute bekannt, dass es auf der Embedded World 2022 eine breite Palette seiner neuen Lösungen und Geräte vorstellen wird, mit denen Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Transport, Landwirtschaft und Industrie schneller innovative Lösungen entwickeln können.

Digis erste Präsentation der Digi ConnectCore MP1 System-on-Module, der Digi ConnectCore Voice Control-Software und des Digi XBee Intelligent Edge-Controllers findet am Stand 1-236 von Bressner Technology in Halle 1 statt. Außerdem wird Digi ConnectCore MP1 auf der Wall of SOMs von STMicroelectronics am Stand 4A-148 ausgestellt. Live-Vorführungen von Digi XBee und seinem IX15-Gateway sowie der neuen Digi ConnectCore Voice Control-Anwendung gibt es auf dem NXP-Stand 4A-222.

Dank Digi Remote Manager der Kommandozentrale eines intelligenten Netzwerks verbessern die neuen und kleineren eingebetteten IoT-Technologien von Digi die Art und Weise, wie Menschen, Maschinen und Prozesse interagieren, erheblich. Die Netzwerkkonnektivität ist der entscheidende Schlüssel für das wahre Potenzial dieser Technologien, die Digi an die Spitze einiger der fortschrittlichsten Netzwerklösungen stellen, die Software, Hardware und Dienstleistungen für Unternehmen kombinieren.

"Dies ist ein unglaublich spannendes Jahr, um zur Embedded World zurückzukehren", sagte Andreas Burghart, Senior Product Manager bei Digi. "Durch die Fortschritte bei der Konnektivität und den IoT-Geräten wird die schnelle Entwicklung von kostengünstigen, integrierten Lösungen der nächsten Generation vorangetrieben. Das löst neue Innovationswellen in einer Vielzahl von Branchen aus, die zuverlässige und sichere Konnektivität benötigen. Wir freuen uns darauf, unseren Fortschritt mitzuteilen und mit unseren Kunden zusammen bahnbrechende Embedded-Lösungen zu entwickeln."

Die Präsentation der Lösungen von Digi auf der Embedded World 2022 umfasst drei neue oder kürzlich eingeführte Produkte:

Digi ConnectCore MP1 Family Die Digi ConnectCore MP1-Familie von System-on-Modules (SOMs) bietet das kleinste STM32MP1 SOM der Branche, das WLAN, Bluetooth und kabelgebundene Konnektivität integriert, ohne die Designflexibilität zu beeinträchtigen. Zudem bietet die Lösung die Connected-Device-Plattform sowie bewährte Entwicklungswerkzeuge und Design-Support. Die Digi ConnectCore MP1 SOMs bieten eine kostengünstige drahtlose Lösung für Erstausrüster (OEM), die Risiken und Aufwand bei ihrer Produktentwicklung reduzieren möchten.

Digi ConnectCore Voice Control Software Diese fortschrittliche Sprachsteuerungssoftwarelösung wurde für die hochgelobte ConnectCore-Familie von System-on-Modules (SOMs) entwickelt. Digi ConnectCore Voice Control ist eine vollständig integrierte und gebrauchsfertige Softwarelösung, mit der Entwickler eine sprachgesteuerte Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) konstruieren können, um den Betrieb von Geräten mit Sprachbefehlen steuern zu können. Es stellt Sprachverarbeitung auf Edge-Geräten bereit (einschließlich Support für 30 Sprachen und einen Wortschatz von 60.000 Wörtern), ohne dass eine Cloud-Konnektivität benötigt wird. Dies reduziert die Konnektivitätskosten sowie Bedenken bezüglich Datenschutz und bietet Reaktionszeiten von weniger als 100 ms.

Digi XBee Intelligent Edge Controller (IEC) Der Digi XBee Intelligent Edge Controller (IEC) bietet eine umfassende Netzwerkarchitektur, um die Lücke zwischen Feldgeräten und der Cloud zu schließen und eine leistungsstarke Anlagenüberwachung und -steuerung zu ermöglichen. Digi XBee IEC hilft Unternehmen in Verbindung mit Digi X-ON Cloud bei der Überwachung von Sensoren oder der Fernsteuerung von Anlagen über Weitverkehrsnetze mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch, einschließlich LoRaWAN, CAT-M1 und NB-IoT. Industriegeräte können mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde überwacht werden, wobei Alarme und Daten drahtlos über die Digi X-ON Cloud geliefert werden.

Digi wird auf der Embedded World ebenfalls seine drahtlose IoT-Lösung für die intelligente Landwirtschaft mit einer Simulation eines kompletten Ökosystems vorführen, das mehrere Farmen zentral verwalten kann. Diese End-to-End-Lösung stellt Erntemanagern Echtzeit-Wetterbedingungen zur Verfügung, die helfen, optimale Bewässerungszyklen zu bestimmen, Ernteerträge zu steigern und Arbeits- und Versorgungskosten zu senken.Das Herzstück des Systems bildet der Digi IX15 Gateway und Mobilfunk-Router, der über ein drahtloses Mesh-Netzwerk aus Digi XBee-Modulen mit den Bewässerungspumpen in Verbindung steht. Mittels Digi Remote Managerund einer Cloud-basierten Webanwendung überwacht ein Pflanzen-Manager die genauen Wetter- und Bodenbedingungen in jedem Betrieb und steuert die einzelnen Pumpen. Die Befehle gelangen über ein Mobilfunknetz durch das Internet zum IX15, welches die Befehle an die XBee-Module der einzelnen Pumpen weiterleitet und diese aus der Ferne ein- und ausschaltet.

Des Weiteren wird Digi eine Vorschau auf den Digi ConnectCore 93 geben, der das i.MX 93 System-on-a-Chip (SOC) von NXP enthält. Digi ist einer von sechs Early-Access-Partnern für dieses im April 2023 erscheinende Produkt.

Weitere Informationen über Digi gibt es am Stand 1-236 von Bresser Technology in Halle 1 oder im Internet: www.digi.com.

