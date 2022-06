Nach dem Feiertag in den USA muss der DAX lediglich mit den Vorgaben aus Asien klarkommen. Die sind zu großen Teilen positiv, und auch die US-Futures zeigen in die richtige Richtung. Der DAX setzt deshalb seinen Erholungskurs fort, obwohl die Anleiherenditen wieder steigen. Stark gestiegen ist am Vortag vor allem Valneva.Der Biotechkonzern hat am Montag 30 Prozent zugelegt, nachdem sich Pfizer eingekauft hat. In dieser Woche steht noch eine wichtige Zulassung an. Musterdepotwert Bavarian Nordic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...