Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Relativ ruhig starteten die Märkte in die neue Woche, so die Analysten der Helaba.Nach den Turbulenzen der Vorwoche müsse sich erst zeigen, welches Sentiment vorherrsche. Zins- und Inflationssorgen oder politische Risiken und Konjunkturangst. Beides zusammen, wie in der Vorwoche, würde die Volatilität erhöht bleiben lassen. Datenseitig sei nicht damit zu rechnen, dass ein Risk-on-Modus unterstützt werde, gefallene Ölpreise und rückläufige Inflationserwartungen sprächen auch nicht für zunehmende Inflationsangst. ...

