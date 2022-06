Research-Studie: wallstreet:online AG: GBC legt Jahresstudie vor und bestätigt Kaufempfehlung für WSO1

GBC AG legte am Montag eine neue Research-Studie zur Aktie der wallstreet:online AG vor. Die Analysten bestätigen darin das BUY-Signal und geben ein Kursziel von € 37,55 aus. Basierend auf den geprüften Geschäftszahlen 2021 veröffentlichte GBC AG Investment Research eine ausführliche Studie zur Aktie der wallstreet:online AG. Darin werden der Geschäftsverlauf 2021 und die Wachstumstreiber analysiert sowie das Geschäftsmodell und das Marktumfeld der wallstreet:online-Gruppe beschrieben. Auszug aus der Research-Studie zum Geschäftsverlauf 2021: "Am 17.05.2022 hat die wallstreet:online AG ihre testierten Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Hiernach hat die wallstreet:online-Gruppe auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Umsatzsprung im Vergleich zum Vorjahr um 70,9% auf 48,20 Mio. € seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Hierbei konnte die Gesellschaft unserer Einschätzung nach von einem weiterhin hohen Interesse an Finanzinformationen und -produkten sowie einem fortsetzenden Aufschwung im Bereich Finanzmarkt-Werbung profitieren. Auf Pro-forma-Basis (Vollkonsolidierung der wallstreet:online capital AG ab 01.01.2021) ergab sich ein Konzernumsatzanstieg um 82,2% auf 51,40 Mio. € (VJ: 28,21 Mio. €). Damit hat die Gesellschaft ihre herausgegebene Umsatzguidance (Umsatz in einer Bandbreite von 45,0 Mio. € und 50,0 Mio. €) deutlich übertroffen. Auch unsere Umsatzprognose in Höhe von 49,10 Mio. € wurde übererfüllt." Auszug aus der Research-Studie zum Ausblick: "Insgesamt sind wir weiterhin davon überzeugt, dass es dem wallstreet:online-Konzern gelingt seine Marktpositionen in den beiden sich ergänzenden Geschäftsfeldern weiter deutlich auszubauen und damit den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Die hohen Investments in den Smartbroker sollten sich zukünftig insbesondere durch erwartete Skaleneffekte und eine verbesserte Kostenstruktur verstärkt in den Ergebnis- und Rentabilitätskennzahlen niederschlagen. Zudem rechnen wir damit, dass die verstärkte Verzahnung der synergetischen Medien- und Brokeragegeschäftsaktivitäten den Wachstumskurs und die Profitabilität der Gruppe zusätzlich beflügeln werden." Das gesamte Update findet sich hier auf der Investor Relations-Website der wallstreet:online AG (Link). Autor: Investor Relations Enthaltene Werte: DE000A2GS609

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )