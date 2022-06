Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die anlaufende Erholung nach dem Hexensabbat. Wie schlagen sich die Indizes ohne die US-Vorgaben? Wo ist die Party vorbei und wer erholt sich jetzt wieder. Lesen Sie in unserem heutigen Marktbericht die Details.

Nach dem großen Verfallstag und dem Rutsch über 1.700 Punkte in acht Handelstagen startete das deutsche Börsenbarometer gestern freundlich in die neue Börsenwoche. Insbesondere am Nachmittag zog die Dynamik an und der der DAX legte zu, so dass unterm Strich ein Plus von über einem Prozent zum Handelsschluss verbucht werden konnte. Die freundliche Tendenz bleibt auch heute früh erhalten, obwohl die Wall Street wegen des Feiertags gestern keine positiven Impulse senden kann. Stattdessen kommen von den asiatischen Märkten hoffnungsvolle Signale. Technologiewerte konnten sich erholen insbesondere auch der e-Mobility Sektor, dazu unten noch mehr Details. Entsprechend konnte der koreanische KOSPI 0,8% zulegen. Der HANG SENG schaffte sogar ein Plus von 1,5%.

Den vollständigen Artikel lesen ...