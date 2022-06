Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem ruhigen Handel haben deutsche Staatsanleihen zum Wochenstart Abschläge hinnehmen müssen, so die Analysten der Nord LB.Weder die hohen Erzeugerpreise in Deutschland, noch der Ausgang der französischen Parlamentswahl hätten dabei entscheidenden Einfluss gehabt. Der Markt für US-Staatsanleihen sei wegen eines Feiertages geschlossen geblieben. ...

