Seit einigen Tagen befinden sich Aktien in einem Bärenmarkt - zumindest, wenn man den viel beachteten US-Aktienindex S&P 500 als Gradmesser heranzieht. Will heißen: Das Aktienbarometer hat seit seinem letzten Hoch mehr als 20 % verloren. Auf exakt 23,74 % belief sich das Minus am 18. Juni 2022. Die starken Schwankungen und Kursverluste, insbesondere bei Tech-Aktien, wecken bei dir vielleicht Erinnerungen an den Dotcom-Crash Anfang des Jahrtausends. Auch damals rissen die Wachstumsaktien den übrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...