Die Nordex-Aktie, die erst am Montag wegen der verspäteten Zahlenvorlage das Kleinwertesegment SDax verlassen musste, verliert heute rund 10% an Wert und fällt auf ein neues 12-Monats-Tief, unter die Kursmarke von 9,00 Euro. Damit haben Nordex-Aktionäre auf Jahressicht 50% an Wert verloren (Drei-Monats-Performance: -41%). Was ist passiert?Der Windanlagenbauer ist mit hohen...

