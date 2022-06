Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) wären 4 Mio. neue Abonnenten wohl das, was einen Schwenk in die andere Richtung auslösen kann. Leider ist genau das jetzt gar nicht so einfach. Der Streaming-Markt bewegt sich temporär ein wenig weg von Wachstum. Reopening und Erleben scheint in diesem Jahr wichtiger zu sein, als vor der heimischen Flimmerkiste zu hocken. Allerdings sieht ein Analyst jetzt unter anderem die Möglichkeit, 4 Mio. neue Nutzer zu gewinnen. Welcher Weg das ist und warum es außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...