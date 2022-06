Die Deutsche Post will weiter wachsen. Dabei setzt der Logistikriese nicht nur auf organisches Wachstum, sondern kauft auch zu. So hat nun die Tochter DHL Supply Chain die Glen Cameron Group übernommen, einen australischen Logistiker, der auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert ist.Auf seiner Homepage schreibt der DAX-Konzern: Die Glen Cameron Group betreibt eine Flotte von 1.000 LKW und Anhängern und beschäftigt mehr als 820 Mitarbeiter in ganz Australien. Der strategische Zusammenschluss ...

