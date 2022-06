Bereits im Jahr 2009 urteilte die EU, dass Intel seine Marktmacht missbrauche, um Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen. Als Folge musste Intel eine Strage in Höhe von 1,06 Milliarden Euro zahlen, was das Unternehmn auch vorläufig tat, sich aber im Anschluss weiterhin gegen das Urteil wehrte.Dabei konnte Intel (US4581401001) Erfolge feiern und das Urteil wurde letztlich annuliert. Im vergangenen Februar wurde dabei auch die gezahlte Strafe zurücküberwiesen, womit der Chiphersteller sich aber nicht einfach so zufriedengeben will. Stattdessen reichte der ...

