In Russland ansässige Personen sind derzeit nicht in der Lage, Windows 10 und 11 ISO sowie Installations-Tools von Microsoft herunterzuladen. Derzeit ist noch unklar, worauf die Sperre zurückzuführen ist. Wenn Personen in Russland derzeit versuchen, Windows 10 oder Windows 11 ISO herunterzuladen, wird ihnen diese Fehlermeldung angezeigt: "Bei Ihrer Anfrage ist ein Problem aufgetreten." Erstmals berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Wochenende über das Problem. Die Nachrichten verbreiteten sich auch schnell auf Twitter. Die Website für Technologienachrichten

Den vollständigen Artikel lesen ...