NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING nach einer Investorenveranstaltung von 16,25 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Zinserhöhungen passte Analyst Andreas Scheriau in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Zins-Swaps entsprechend an. Die Aussagen der niederländischen Bank zu den bis 2025 erwarteten Erträgen wertete er als "konservativ". Sie unterschätzten den Rückenwind von den Nettozinseinnehmen in einem Umfeld steigender Zinsen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

