Sanderson Farms - Die Aktie des Geflügelverarbeitungsunternehmens fliegt immer höher!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: SAFM ISIN: US8000131040



Rückblick: Sanderson Farms ist ein Geflügelverarbeitungsunternehmen, das sich mit der Produktion, Verarbeitung, Vermarktung und dem Vertrieb von frischen, gefrorenen und weiterverarbeiteten Hähnchenprodukten beschäftigt. Die Aktie zeigte während der Turbulenzen an den Märkten relative Stärke.

Meinung: Eine höhere Nachfrage und höhere Preise für Lebensmittelprodukte, die an Kunden im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden, haben die Quartalsergebnisse in die Höhe getrieben. Nach der Veröffentlichung der Zahlen Ende Mai, eröffnete die Aktie mit einem GAP-Up. In Folge konnten die Kurse weiter zulegen. Letzte Woche sahen wir einen starken Kaufimpuls, auf den in den letzten Tagen eine Konsolidierung der Kurse auf hohem Niveau folgte. Wer auf weiter steigende Notierungen setzen möchte, könnte im Bereich bei 205 USD eine Long-Position aufbauen.

Chart vom 17.06 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 208.31 USD



Setup: Bei einem Pullback in den Bereich von 205 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Der Stopp ließe sich nach dem Entry unter dem Tief der letzten Woche platzieren.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SAFM



