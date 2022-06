Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) bei der erfolgreichen Neuemission der Anleihe (ISIN SE0018042277/ WKN A3K6T4) mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +625 bps p.a., floor bei 0%) der Media and Games Invest SE (ISIN MT0000580101/ WKN A1JGT0) mit einer Laufzeit bis 2026 eine Zuteilung in voller Höhe zum Emissionskurs von 98% erhalten hat, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

