London (www.fondscheck.de) - Die Janus Henderson Group plc gibt bekannt, dass Ali Dibadj dem Unternehmen als Chief Executive Officer ("CEO") beigetreten ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er tritt die Nachfolge von Chief Financial Officer Roger Thompson an, der vom 1. April 2022 bis zum 20. Juni 2022 als Interims-CEO tätig war. Thompson wird seine Rolle als Chief Financial Officer weiter wahrnehmen. Darüber hinaus wurde Dibadj in das Board of Directors des Unternehmens berufen. ...

