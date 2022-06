Folgende Aktien wurden am gestrigen Montag von Analysten auf "Buy", "Overweight" oder "Outperform" gesetzt - darunter Easyjet, Airbus und Boeing. Liste der Titel samt Analysen.

Neben der Flugbranche hat auch die Textil- und Modebranche einige Kaufempfehlungen bekommen: Hugo Boss, Zalando, H&M, Asos und Inditex wurden von den Analysten mit "Outperform" bewertet.

Wall-Street-Banker setzten am gestrigen Montag diese Aktien auf "Outperform", "Buy" oder "Overweight":



Buy

Vinci

Compugroup

Glencore - Jefferies und Deutsche Bank

Easyjet - UBS und Goldman Sachs

Zurich

LVMH

Siemens

Airbus

Boeing

Lanxess

ABB LTD

UBS

Deutsche Telekom

Kering

Paribas

Varta

Renault



Outperform

Asos - RBC und Credit Suisse

Zalando

Inditex

Hugo Boss

H&M

ABB LTD

Easyjet

Vinci



Overweight

Nestlé

Vinci

Glencore - Barclays und JPMorgan

Danone

ING



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CH0012221716,US0970231058,FR0000131104,FR0000120644,DE0005557508,GB0030927254,NL0000235190,SE0000106270,DE0005470405,FR0000121014,US6410694060,FR0000121485,FR0000131906,FR0000125486,CH0011075394,JE00B4T3BW64,GB00B7KR2P84,DE000A1PHFF7,ES0148396007,DE000ZAL1111,DE000A0TGJ55,CH0244767585,NL0011821202,DE000A288904,DE0007236101