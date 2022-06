NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Konsumgütersektor bewegten sich zwischen undurchsichtig und beängstigend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der mittelfristigen Ausblicke vieler Unternehmen seien die Erwartungen von Investoren zu hoch. Kurzfristige Aktionen zum Erreichen dieser Erwartungen könnten längerfristig nachteilig sein, wie unter anderem Unilever in den vergangenen Jahren gezeigt habe./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

UNILEVER PLC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de