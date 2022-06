Das chinesische Joint Venture GAC Honda hat in Guangzhou in der Provinz Guangdong mit dem Bau eines neuen Werks für Elektroautos begonnen. Zudem ist das E-SUV e:NP1 von GAC Honda in China in den Verkauf gegangen. Das Werk wird wie bereits im vergangenen Jahr durchgesickert eine Jahreskapazität für 120.000 Elektroautos haben und soll 2024 die Produktion aufnehmen. Der Baubeginn im Juni ist allerdings ...

