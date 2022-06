Indien hat die Goldimporte erhöht. Die Nachfrage war zuletzt vor einem halben Jahr so hoch. Aufgrund eines neues Feiertages in den USA hatte die Wall Street geschlossen. Trotzdem entwickelte sich die deutsche Börse positiv.Indiens Hunger nach Gold stillte das Land durch Importe aus der Schweiz - 36 Tonnen Gold, so viel wie zuletzt vor einem halben Jahr. Dies zu entnehmen der Daten der Schweizer Zollbehörde für den Mai. Von Mitte April bis Mitte Mai ist der Goldpreis in Indien schlicht gefallen, sodass viele Inder das Geld in Gold anlegen wollten. Dagegen ...

