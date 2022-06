DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Compleo Charging Solutions AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



21.06.2022

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu 52,2 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten | Sämtliche Beschlussvorschläge mit jeweils großer Mehrheit angenommen | CEO Georg Griesemann blickte nach zwei transformativen Akquisitionen auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück und bedankte sich für das große Vertrauen der Investoren Dortmund, 21. Juni 2022: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Compleo Charging Solutions AG haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die Veranstaltung wurde erneut virtuell durchgeführt. Dazu hatte sich der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat im Februar entschieden, da aufgrund der Pandemie nach wie vor hohe Unsicherheiten bestanden, ob und wie eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 52,2 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.



Die Tagesordnung beinhaltete neben der Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses auch die Schaffung eines neuen genehmigten sowie bedingten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, welchen mit 94,5 % bzw. 87,6 % stattgegeben wurde. Auch die weiteren zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge nahmen die Aktionärinnen und Aktionäre mit großer Mehrheit an. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder mit jeweils über 90 % Zustimmung, billigte den Vergütungsbericht und stimmte dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Compleo Charging Solutions AG und der Compleo Charging Holding GmbH zu. Dem Vorschlag des Aufsichtsrates, Baker Tilly als neuen Wirtschaftsprüfer zu bestellen, wurde ebenfalls mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. In seiner Rede blickte CEO Georg Griesemann auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück: "Trotz Lieferengpässen und Corona-Pandemie haben wir den Weg für ein nachhaltiges und positives Wachstum vorbereitet: Die komplementären Zukäufe von innogy eMS sowie wallbe ermöglichen uns künftig eine deutliche Steigerung von Marktanteilen in Europa. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre haben daran einen unersetzlichen und motivierenden Anteil." Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und die Präsentation des Vorstandes werden auf https://ir.compleo-cs.com/hauptversammlung veröffentlicht.

