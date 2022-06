Mainz (ots) -Dienstag, 28. Juni 2022, 22.25 UhrErstausstrahlungDeutschlands Autoindustrie war jahrzehntelang Jobmotor und Wohlstandsgarant. Doch der Umstieg auf Elektromotoren verändert die Arbeitswelt rasant: 2035 könnte in der EU das Aus für "Verbrenner" kommen. Die "MAKRO"-Dokumentation "E-Autos - Jobkiller oder Jobmotor?" von Torsten Mehltretter, zu sehen in 3sat am Dienstag, 28. Juni 2022, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung, befasst sich mit den Chancen, aber auch den möglichen Problemen beim Umstieg auf E-Autos.Schätzungsweise 200.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen: Jobs im Getriebebau werden überflüssig. Dafür braucht es beim Batteriebau immer mehr Fachkräfte. Am Ende könnte die Branche unterm Strich zwar mehr Jobs bieten als zuvor, doch sicher ist das nicht. Vor allem für die Zulieferbranche werde es schwierig, bei der Verkehrswende den Anschluss nicht zu verpassen, warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Interview mit "MAKRO". "Wir müssen mit aller Kraft den Wandel voranbringen, dann wird die deutsche Autoindustrie auch zukünftig ganz vorne mit dabei sein."Für fast die Hälfte aller Stellen in der Branche wird sich das Berufsbild verändern. Die Firma Bosch hat für die Aus- und Umbildungen extra ein Trainingszentrum aufgebaut, an dem die Mitarbeiter an ihre zukünftigen Jobs herangeführt werden. Elektrotechnik wird die Berufsbilder im Autobau immer mehr bestimmen. Doch den epochalen Umstieg hätten längst noch nicht alle Betriebe im Blick, befürchten Gewerkschaften. Manchen Arbeitgebern sei noch nicht klar, wie sie die Herstellung von Getrieben oder Kolben ersetzen sollen.Bei der BMZ-Gruppe im bayrischen Karlstein kennen sie solche Probleme nicht. Firmengründer Sven Bauer hat mit der Produktion von Hochleistungsbatterien bereits 1994 begonnen. Inzwischen arbeiten weltweit fast 2.000 Menschen für das Unternehmen. Sie bauen Batterien für Pkws, besonders für Sportwagen, sowie für Lkws auf der ganzen Welt. Und weil gute Batterien große Gewinne versprechen, ziehen inzwischen auch die deutschen Autohersteller mit neuen Fabriken nach. Die entstehen jedoch nur in Ausnahmefällen an den klassischen Produktionsstandorten Stuttgart, München und Wolfsburg. Für manche Regionen in Ostdeutschland öffnet das ganz neue wirtschaftliche Perspektiven.Die Sendung ist in Kooperation mit der ZDF-Umweltsendung "planet e." entstanden. Der Film ist am Sonntag, 3. Juli 2022, 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5253727