Köln (ots) -Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer verliert die SPD gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt, während sich die Union um einen Prozentpunkt verbessert. Damit liegt die SPD mit 19 Prozent nun 4 Prozentpunkte hinter den Grünen (23%) und 9 Prozentpunkte hinter CDU/CSU, die diese Woche auf 28 Prozent kommt. Die Werte für FDP (8%), Linke (4%), AfD (9%) und für die sonstigen Parteien (9%) bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert.Der Ukraine-Krieg bleibt mit aktuell 71 Prozent weiterhin das Thema, das die Bundesbürger am meisten interessiert. Dahinter folgen die Themen Energie und Preisentwicklung (50%). Weiter an Bedeutung gewinnt auch in dieser Woche die Corona-Pandemie (27%).21 Prozent aller Wahlberechtigten (+1 Prozentpunkt) trauen aktuell den Grünen, jeweils 11 Prozent der CDU/CSU (-1) bzw. der SPD, 3 Prozent der FDP und 4 Prozent den sonstigen Parteien zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden. Die Hälfte aller Wahlberechtigten (50%) traut weiterhin keiner Partei die Lösung der Probleme in Deutschland zu (politische Kompetenz).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 14. bis 20. Juni 2022 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Datenbasis politische Kompetenz: 1.007 Befragte.