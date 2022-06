Bonn (ots) -Das Klima wandelt sich. Trockene Böden, starke Niederschläge, unbekannte Schädlinge: das alles sind Herausforderungen für Landwirtinnen und Landwirte. Wie kann sich die Landwirtschaft an diese Veränderungen anpassen und durch innovative Konzepte auch Teil der Lösung des Klima-Problems sein? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, engagieren sich die Bio-Betriebe des deutschlandweiten Netzwerks der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau in ihrer Gemeinschaftsaktion 2022 "Zusammen fürs Klima!" - denn gemeinsam lässt sich mehr erreichen.Die 290 Bio-Höfe, -Gärtnereien und -Weingüter wollen allen Interessierten zeigen: Klimawandel, Landwirtschaft, Ernährung - das alles hängt zusammen. Im Sommer und Herbst finden daher bundesweit Klima-Aktionen wie Hoftage und -feste, Rallyes, Führungen und Kochevents auf den Netzwerk-Höfen statt. Verbraucherinnen und Verbraucher, Familien, Senioren und Fachleute sind herzlich eingeladen, die Zusammenhänge von Klimawandel und Landwirtschaft live zu erleben. Interaktiv und spielerisch geben die Klima-Profis auf ihren Höfen Einblicke in ihre Arbeit und zeigen, was der Öko-Landbau - und jeder einzelne - für ein gutes Klima tun kann.Wie etwa Humusanreicherung, Hülsenfrüchte und kurze Wege zum Klimaschutz beitragen können, erfahren Sie außerdem im Pocketbuch "Zusammen fürs Klima!" - bestellbar über den BLE-Medienservice (https://www.ble-medienservice.de/3434/zusammen-fuers-klima-demonstrationsbetriebe-oekologischer-landbau). Einen Überblick über alle Klima-Veranstaltungen im Rahmen der Gemeinschaftsaktion der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau "Zusammen fürs Klima!" gibt es auf www.oeko-einblick.de.Pressekontakt:Koordinationsstelle Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbauc/o m&p: public relations, BonnTel: 0228 410028-3info@demonstrationsbetriebe.deOriginal-Content von: Demobetriebe Ökologischer Landbau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106773/5253867