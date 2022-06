Byd, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 04:43 Uhr) mit 297.4 HKD stark im Plus (+1.5 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong. In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Byd auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung ...

