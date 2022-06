Nasdaq Copenhagen A/S: Nykredit Realkredit A/S - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 22 June 2022: Udsteder Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit / Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S issuer Første 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 dato for handel / First day of trading ISIN DK0009538811 DK0009539033 DK0009537763 DK0009537847 Instrume 1NYK13Hja33DKKRF 1NYK13Hja28EURRF 1NYK13Hja24EURIT 1NYK13Jja33DKKRF nt name/ti cker Udstedel DKK EUR EUR DKK sesvalut a / Currenc y, issuanc e Årlig 1 1 1 1 nominel rente / Nominal interes t rate Udløbsda 01-01-2033 01-01-2028 01-01-2024 01-01-2033 to / Maturit y date Terminer 1 1 1 1 pr. år / Payment s per year Udsteder / issuer Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Realkredit A/S Realkredit Realkredit Realkredit A/S A/S A/S Første dato for 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 handel / First day of trading ISIN DK0009537920 DK000953806 DK0009538142 DK0009538225 8 Instrument 1NYK13Gap28DKKRF F6NYK32Hju2 F6NYK32Hjan2 F3NYK32HOK25 name/ticker 6 6 Udstedelsesvaluta / DKK DKK DKK DKK Currency, issuance Årlig nominel rente / 1 0 0 0 Nominal interest rate Udløbsdato / Maturity 01-04-2028 01-07-2026 01-01-2026 01-10-2025 date Terminer pr. år / 1 4 4 4 Payments per year Udsteder / issuer Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit A/S A/S A/S A/S Første dato for handel 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 / First day of trading ISIN DK0009538308 DK0009538498 DK0009538571 DK0009538654 Instrument name/ticker F6NYK32Hj25 F6NYK32Hjul2 F3NYK22HEURja F3NYK32HEURap 5 n28 r25 Udstedelsesvaluta / DKK DKK EUR EUR Currency, issuance Årlig nominel rente / 0 0 0 0 Nominal interest rate Udløbsdato / Maturity 01-07-2025 01-07-2025 01-01-2028 01-04-2025 date Terminer pr. år / 4 4 4 4 Payments per year Udsteder / issuer Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit A/S A/S A/S A/S Første dato for 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 22-06-2022 handel / First day of trading ISIN DK0009539116 DK0009539389 DK0009539462 DK0009539546 Instrument 5NYK01EA53 5NYK01EDA53 5NYK01E30DA53 4NYK01EA43 name/ticker Udstedelsesvaluta / DKK DKK DKK DKK Currency, issuance Årlig nominel rente / 5 5 5 4 Nominal interest rate Udløbsdato / Maturity 01-10-2053 01-10-2053 01-10-2053 01-10-2043 date Terminer pr. år / 4 4 4 4 Payments per year Udsteder / issuer Nykredit Realkredit A/S Første dato for handel / First day of trading 22-06-2022 ISIN DK0009539629 Instrument name/ticker 3NYK01EA33 Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK Årlig nominel rente / Nominal interest rate 3 Udløbsdato / Maturity date 01-10-2033 Terminer pr. år / Payments per year 4 For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66