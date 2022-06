München (ots) -RTLZWEI präsentiert in der kommenden TV-Saison 2022/2023 zahlreiche Neustarts sowie neue Folgen beliebter Formatklassiker. Als "Home of Reality" konzentriert sich der Sender dabei konsequent auf echte und glaubhafte Menschen und Geschichten - sei es in unterhaltenden Doku-Soaps, Daily Soaps und Shows, oder informierenden Dokumentationen und Reportagen.Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTLZWEI: "In einer Welt im Umbruch sucht unser Publikum Entspannung, aber auch Orientierung und Rückhalt. Das bieten wir mit Inhalten, die die Gefühle und Gedanken der Menschen authentisch vermitteln, weil sie nahe sind an der Wirklichkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Zuge dessen investiert RTLZWEI in zahlreiche Pilotproduktionen, bringt Neustarts on air und baut auch die thematische Vielfalt seiner Dokus und Reportagen weiter aus. Gleichzeitig pflegen wir unsere Klassiker weiter, darunter 'Die Geissens', 'Die Wollnys', 'Daniela Katzenberger', 'GRIP - Das Motormagazin', unsere Daily Soaps ,Berlin - Tag & Nacht' und 'Köln 50667', oder die Shows 'Kampf der Realitystars' und 'Love Island'".Zu den auf dem diesjährigen Branchen-Event für Bewegtbild "Screenforce Days" vorgestellten RTLZWEI-Neustarts gehören:Show- Dem Retrotrend im deutschen Fernsehen erweist auch RTLZWEI Referenz und bringt zwei TV-Klassiker zurück: Die Gameshow "Das Glücksrad" (moderiert von Sonya Kraus und Thomas Hermanns) und die Rate-Comedy "Genial daneben" lassen in Erinnerungen schwelgen, aber mit einem modernen Twist. Produktion: Sony Pictures Entertainment (Das Glücksrad) / Constantin Entertainment (Genial daneben)- Gänsehaut anderer Art erzeugt "X-Factor: Das Unfassbare". In neuen Episoden führt Moderator Jonathan Frakes voraussichtlich ab Herbst 2022 die Fans einmal mehr an die Grenzen zwischen Wahrheit und Imagination. Produktion: Wiedemann und Berg- Promis lieben es, sich in Wettbewerben zu messen. Ihre vielleicht größte Herausforderung stellt sich ihnen in "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen": Wie performen sie, wenn es gilt, die Rollschuh-Disco der 80er wiederaufleben zu lassen? Die Jury und Moderatorin Lola Weippert schauen genau hin - geplant im Herbst 2022. Produktion: Tresor TV- "Wir räumen auf! Meine 65.000 Dinge" ist als "Sort your life out" ein Hit der BBC. Das Format kombiniert spielerisch den Zeitgeist der neuen Häuslichkeit mit dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in unserem Leben. Was mache ich mit all dem Zeug daheim? Antworten liefern Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes und ihr Team voraussichtlich im Sommer. Produktion: Tower ProductionsDoku-Soap- Voraussichtlich im Herbst 2022 stellt der Sender eine weitere TV-Familie vor: In "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!" nimmt uns das Traumpaar aus "Bauer sucht Frau" (RTL) mit auf eine neue romantische Reise von Oberbayern nach Thailand und zurück. Produktion: Benstar MediaDokumentationen- Schon bald gibt es ein gleich zweifaches Wiedersehen mit der Kelly Family: Nach einem emotionalen Special, das den berühmtesten Clan der Musikgeschichte nach langer Zeit wieder zusammenbringt, begleiten wir Joey Kelly mit seinen beiden Söhnen Luke und Leon, seinen Töchtern Lilian und Lisann und seiner Frau Tanja bei einem spektakulären Roadtrip: 30.000 Kilometer über die legendäre Panamericana von Alaska bis Feuerland. Die aufwändige und hochwertige Produktion wird 2023 zu sehen sein. Produktion: Dreiwerk Entertainment- Ein aufregendes Porträt der Rennfahrerin Sophia Flörsch zeigt den Werdegang der 21-Jährigen und ihren Traum erste weibliche Formel-1-Pilotin zu werden. Das Format ist eine aufwändige Koproduktion mit RTL+ und wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg im Bereich "serielle Formate" gefördert. Vsl. 2023. Produktion: Gebrüder Beetz Filmproduktion- "Ersties - Die Krankenhaus-Azubis" (AT): Sie sind gerade einmal 18 Jahre jung und lernen Leben zu retten und Gesundheit zu schützen: Schwestern- und Pflege-Azubis im Krankenhaus. Ihr Leben steckt voller beruflicher und privater erster Male - vom Auszug aus dem Elternhaus, über die ersten Tränen in der Nachtschicht, bis hin zu Ausnahmesituationen auf der Intensivstation. Ausstrahlung 2023. Produktion: Janus TV- "Beats of Berlin": Authentische Insights in die Berliner Rapper-Szene, das Leben der Künstler/innen, und was ihnen die Musik bedeutet. Ausstrahlung noch 2022. Produktion: Janus TV- "Las Vegas privat": In der Wüstenmetropole suchen auch viele Deutsche ihr Glück, als Spieler oder beruflich. Ausstrahlung 2023. Produktion: Story House Productions- Nach "Bastian Schlüter: Der Crime-Reporter" im Juni 2022 wird das Themenfeld "True Crime" in der kommenden Saison in weiteren Dokus in vielen Varianten behandelt werdenÜber RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. 