Die Marktkorrektur bläst auch grünen Technologien Wind ins Gesicht. Doch Tim Schumacher, Mitgründer des World Fund, sieht weiterhin Chancen. Der erfolgreiche Unternehmer und Investor erinnert sich jedoch an die Folgen der Dot.com-Crashes. Zudem spricht er im exklusiven Interview mit uns über das mögliche Comeback der Atomkraft.Ich habe jüngst 70 kleine Fichten gepflanzt. Mit sauberen Händen gelingt dies per Wechsel von Google hin zu Deiner grünen Suchmaschinen-Alternative Ecosia. In wie vielen Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...