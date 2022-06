Übergeordnet tendiert die Commerzbank-Aktie schon etwas länger in einem intakten Abwärtstrend, hierbei kann ein Zeitraum ab Februar 2012 genannt werden. Innerhalb dessen ging es bis auf 2,80 Euro abwärts, wobei dieser Tiefstand das Ergebnis der Corona-Pandemie war. Seither hat sich die Commerzbank in diesem Jahr auf zeitweise 9,51 Euro erholen können, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine drückte ...

