Die Deutsche Post DHL Group übernimmt den australischen Logistiker Glen Cameron. Außerdem kauft die Deutsche Post weiter eigene Aktien zurück. Die Hintergründe.

DHL Supply Chain, Teil der Deutsche Post DHL Group, übernimmt das australische Logistikunternehmen Glen Cameron Group. Dadurch entsteht in Australien eines der größten Logistikunternehmen mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde australischen Dollar (670 Millionen Euro).



DHL beschäftigt in Australien bisher 400 Mitarbeiter. Mehr als 820 Beschäftigte würden bei der Übernahme der Glen Cameron Group hinzu kommen. Glen Cameron, der Unternehmensgründer, sei selbst der Verkäufer. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Logistiker ist auf den Straßengüterverkehr und die Kontraktlogistik spezialisiert, mit einem Fuhrpark von 1.000 Lastwagen und Anhängern.



Im März dieses Jahres hat die Deutsche Post ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. In den vergangenen Monaten wurden Anteilsscheine Stück für Stück zurückgekauft. Der jüngste Rückkauf fand im Zeitraum vom 13. Juni 2022 bis einschließlich 17. Juni 2022 statt: Insgesamt 715.877 Aktien erwarb die Deutsche Post auf XETRA.



Die Aktie der Deutschen Post liegt am Dienstagnachmittag 0,27 Prozent im Plus. Der Aktienkurs beträgt 35,02 Euro (Stand 21.06.2022, 13:34 Uhr).



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion





