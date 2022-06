Während viele E-Auto-Aktien zuletzt crashten, gewann die Aktie von Build Your Dreams (BYD) zuletzt deutlich hinzu. Beim Smartbroker landete BYD vergangene Woche erneut unter den Top 10 der meistgehandelten Aktien.

Video: Nik Bäurle, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion



Anmerkung der Redaktion: In dem Video heißt es, dass die BYD-Aktie innerhalb von sechs Monaten mehr als 30 Prozent hinzugewann. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos am 20.06.2022 lag die BYD-Aktie auf sechs Monatssicht mehr als 30 Prozent im Plus. Aktuell sind es jedoch nur etwas mehr als 20 Prozent (Stand: 21.06.2022, 15:00 Uhr).

