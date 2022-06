DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/+9,0% gg Vj 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Bahnchef Lutz, PK zum Thema: "Zukunft der DB und der Schiene", Berlin *** 09:35 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz zu Gesamtbanksteuerung der Frankfurt School of Finance, Frankfurt *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Online-HV 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 10:00 DE/Voltabox AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der ILA, Berlin 13:00 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Tag der Immobilienwirtschaft, u.a. 16:50 Rede von Bundesfinanzminister Lindner, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Verteidigungsministerin Lambrecht, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Vortrag von Präsident Fuest zum Thema: "Folgen des Krieges in der Ukraine und wirtschaftspolitische Handlungsoptionen", Dresden 14:00 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bankwirtschaftliche Tagung; u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer (14:30) und Bundesfinanzminister Lindner (15:30), 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch der ILA, Berlin *** 15:05 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung zu EU-Gipfel, G7-Gipfel und Nato-Gipfel, Berlin 15:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim 19. Gewerkschaftstag der Deutschen Steuer- Gewerkschaft (DStG), Berlin *** 15:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: -20,5 zuvor: -21,1 18:50 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor dem Corridor Business Journal 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Gesundheitsministerkonferenz (bis 23.6.), Magdeburg ===

