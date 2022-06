Nach der schwachen Vorwoche und einem Feiertag am gestrigen Montag startet die Apple-Aktie am Dienstag mit einem deutlichen Kursplus mehr als drei Prozent in den New Yorker Handel. Rückenwind liefert dabei nicht nur das insgesamt deutlich freundlichere Marktumfeld, sondern auch ein positiver Analystenkommentar.David Vogt von der Schweizer UBS hat sein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 185 Dollar am Dienstag bestätigt. Ausgehend vom Wall-Street-Schlusskurs am Freitag traut er der Apple-Aktie damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...