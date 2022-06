Der Absatz von Industrie-Robotern hat sich stark erholt: Weltweit stieg die Zahl auf einen neuen Rekord von 486.800 installierte Einheiten ein Plus von 27 im Vergleich zum Vorjahr. Das stärkste Wachstum entfiel auf Asien/Australien mit einem Plus von 33 auf 354.500 Einheiten. Die Nachfrage in Nord-, Mittel- und Südamerika stieg um 27 auf 49.400 installierte Einheiten. Europa wächst zweistellig mit 15 und 78.000 installierten Einheiten. Das sind Ergebnisse aus den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2021 der International Federation of Robotics.

"Die Absatzzahlen für Industrie-Roboter haben sich weltweit stark erholt und machen 2021 zum bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr für die Robotikindustrie", sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics (IFR). "Mit den technologischen Fortschritten und dem anhaltenden Trend zur Automation erreicht die Nachfrage branchenübergreifend ein hohes Niveau. Im Jahr 2021 wurde sogar das Rekordergebnis aus dem Jahr 2018 mit 422.000 Installationen übertroffen."

Nachfrage branchenübergreifend stark

Die größte Nachfrage im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete die Elektronikindustrie (132.000 Installationen, +21 %), die die Automobilindustrie (109.000 Installationen, +37 %) bereits 2020 als größten Abnehmer von Industrierobotern abgelöst hatte. Es folgen die Metall- und Maschinenbauindustrie (57.000 Installationen, +38 %) vor der Kunststoff- und Chemieindustrie (22.500 Installationen, +21 %) und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (15.300 Installationen, +24 %).

Europa

Nach zwei Jahren des Rückgangs haben sich die Absatzzahlen von Industrie-Robotern 2021 in Europa deutlich erholt und sogar das Rekordergebnis aus dem Jahre 2018 von 75.600 Einheiten übertroffen. Die Nachfrage der wichtigsten Abnehmerbranche, der Automobilindustrie, bewegte sich auf hohem Niveau seitwärts (19.300 Installationen, +/- 0 %). Die Nachfrage aus dem Metall- und Maschinenbau stieg stark an (15.500 Installationen, +50 %), gefolgt von Kunststoffen und chemischen Erzeugnissen (7.700 Installationen, +30 %).

Amerika

In Nord-, Mittel- und Südamerika erreichte die Zahl der installierten Industrie-Roboter das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten und wird nur noch von dem Rekordjahr 2018 vor der Pandemie (55.200 Installationen) übertroffen. Der größte regionale Markt, die Vereinigten Staaten, installierte 33.800 Einheiten das entspricht einem Marktanteil von 68 %.

Asien

Asien ist nach wie vor der weltweit größte Markt für Industrie-Roboter: 73 aller neu installierten Einheiten wurden im Jahr 2021 in Asien installiert. Mit 354.500 installierten Robotern verzeichnet die Region ein Plus von 33 im Vergleich zu 2020. Die Elektronikindustrie hat die mit Abstand stärkste Nachfrage (123.800 Installationen, +22 %), gefolgt von der Automobilindustrie (72.600 Installationen, +57 %) und der Metall- und Maschinenbauindustrie (36.400 Installationen, +29 %).

Pressemeldung VOLLER TEXT

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-surge-in-europe-asia-and-the-americas

