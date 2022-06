Die jüngsten Verwerfungen auf dem Markt für Kryptowährungen legen aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) grundlegende Strukturschwächen solcher Digitaldevisen offen. Der Kursverfall der Stablecoins TerraUSD und Luna sei nur der spektakulärste Fehlschlag in der Branche, teilte die Notenbank der Notenbanken am Dienstag in einem Bericht zur Zukunft des Geldsystems mit. Manche Digitalwährungen, die weniger bekannt seien, hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...