Washington (ots/PRNewswire) -RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für den General Electric Company ("GE") Fair Fund (der "GE Fair Fund"), hat die Eröffnung des Reklamationsverfahrens für den GE Fair Fund bekannt gegeben. Der GE Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingerichtet, um 200 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen an Investoren zu verteilen, mit denen GE Anleger entschädigt, die durch das Versäumnis von GE, wesentliche Informationen über sein Energie- und Versicherungsgeschäft offenzulegen, geschädigt wurden. Der GE Fair Fund entschädigt Anleger, die die Stammaktien von GE zwischen dem 16. Oktober 2015 und dem 16. Januar 2018 erworben haben. Eine Kopie des Verteilungsplanes (der "Plan"), einschließlich der Beschreibung der Anspruchsberechtigung und aller Bedingungen für die Teilnahme an der Verteilung, finden Sie unter: GEfairfund.com oder sec.gov.Wer ist teilnahmeberechtigt?Jede natürliche oder juristische Person, die im Zeitraum vom 16. Oktober 2015 bis zum 16. Januar 2018 GE-Stammaktien an einer US-Börse erworben hat, hat vorbehaltlich bestimmter anderer im Plan beschriebener Berechtigungsbeschränkungen Anspruch auf eine Vergütung aus dem GE Fair Fund.Welche Aktien sind genau betroffen?Stammaktien von General Electric - (GE) CUSIP: 369604103Bestimmung der Höhe der EntschädigungDie Höhe der Entschädigung wird in Übereinstimmung mit dem Plan festgelegt und hängt von den Daten der Transaktionen mit GE-Stammaktien, der Anzahl der gekauften und/oder verkauften Aktien und dem Gesamtdollarwert der beim GE Fair Fund eingereichten berechtigten Ansprüche ab.AntragSie müssen das ausgefüllte Antragsformular und die entsprechenden Belege vor Ablauf der Antragsfrist einreichen. Der einfachste Weg zur Teilnahme ist die Online-Anmeldung über die Website des GE Fair Fund: GEfairfund.com. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Online-Anmeldung zu nutzen, können Sie eine Kopie des Antragsformulars von der Website herunterladen und das ausgefüllte Antragsformular per Post an den GE Fair Fund unter der unten angegebenen Adresse senden. Sie können auch ein Anspruchsformular anfordern, indem Sie uns gebührenfrei unter (800) 511-6120 anrufen oder eine E-Mail-Anfrage an info@GEfairfund.com schicken.Frist für die Einreichung von AnträgenDie Antragsformulare müssen spätestens am 19. Oktober 2022 um Mitternacht eingereicht werden (Postzeichen ist ausschlaggebend).BEWERBEN SIE SICH JETZT!GE Fair Fund, P.O. Box 6978, Syracuse, NY 13217-6978.Gebührenfreie Nummer: (800) 511-6120.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1842510/GE_FINAL.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395768/RCBFS__Logo.jpgPressekontakt:Brendan Manfreda,Richard C. Breeden & Company LLC,240-430-2630,bmanfreda@breedenco.comOriginal-Content von: RCB Fund Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151784/5254093