Zum Stichtag 30. April waren in Deutschland 4.855 grüne Fonds zugelassen.In nur zwei Monaten ist die Zahl der Fonds, die unter Artikel 8 oder 9 der EU-Taxonomie fallen, in Deutschland um 18 Prozent gestiegen. Nachhaltige Investmentfonds sind damit weiterhin auf Erfolgskurs, nimmt man das Angebot und dessen Wachstum als Maßstab. Binnen zwei Monaten ist die Zahl der Fonds, die als nachhaltig im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR) gelten, nach Analysen der Ratingagentur Scope um 742 gestiegen. Bei der vorangegangenen Untersuchung zum Stichtag am 28. Februar lag die Zahl der nachhaltigen Portfolios noch bei 4.113, am 30. April betrug sie 4.855. Berücksichtigt wurden alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds.

