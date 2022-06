DJ DIW stellt Konjunkturforschung neu auf und pausiert bei Gutachten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellt nach eigenen Angaben seine Konjunkturforschung neu auf und pausiert vorerst seine Mitarbeit am Frühjahrs- und Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Geraldine Dany-Knedlik werde neue Ko-Leiterin des Konjunkturteams, das am DIW für die Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung und die damit zusammenhängende Forschung zuständig sei, teilte das Institut mit. Nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit im kommenden Jahr solle sie das Konjunkturteam als Teil einer Doppelspitze führen.

"Insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und angesichts der großen bevorstehenden Herausforderungen, denen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entgegen sieht, kommt Konjunkturprognosen eine immense Bedeutung zu", erklärte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Damit das neue Konjunkturteam Zeit zur Einarbeitung habe, unterbreche das DIW für den Moment seine Mitarbeit an der Gemeinschaftsdiagnose, die die Institute zwei Mal pro Jahr für die Bundesregierung erstellen.

"Unser Wunsch ist, dass wir im Sommer 2023 wieder mit der hauseigenen Prognose beginnen und ab Herbst dann auch wieder in der Gemeinschaftsdiagnose dabei sein können", sagte Fratzscher. Um wissenschaftliche Synergien stärker nutzen zu können, werde das Konjunkturteam künftig in die Abteilung Makroökonomie eingebunden. Die fusionierte Abteilung werde von Alexander Kriwoluzky geführt. Dany-Knedlik habe bisher die Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft in der Abteilung Konjunkturpolitik des DIW verantwortet.

