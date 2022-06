Heute wollen wir eine weitere Tech-Aktie beleuchten, die es durch signifikante Kursverluste in die HGI Topscorer geschafft hat. Die Rede ist von der Hims und Hers Aktie (ISIN: US4330001060), einer Telehealth-Plattform im Stile von Teladoc (ISIN: US87918A1051) oder auch Amwell (ISIN: US03044L1052). Das Unternehmen kam zu Beginn des Jahres 2021 durch einen SPAC von Oaktree Capital an die Börse. Seitdem gab es für den Börsengang ein wildes Auf und Ab - wobei das "Ab' deutlich überwiegte. Kostete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...