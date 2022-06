Ingenieuren der Forschungsuniversität MIT ist es gelungen, einen modularen Computerchip zu entwickeln, dessen Komponenten per Lichtblitz kommunizieren können. Das könnte zu den ersten nachträglich aufrüstbaren Chips der Welt führen. Derzeit ist die Sache einfach. Genügt ein Chip den Anforderungen nicht mehr, muss er ausgetauscht werden. In der Regel bedeutet das gleichzeitig den Austausch des ganzen Geräts, in dem der Chip zum Einsatz kommt. Kampf dem Elektroschrott: Aufrüsten statt wegwerfen Ganz deutlich wird das bei Smartphones. Hier werden ...

