The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2022



ISIN Name

CA29278Q1063 ENERSPAR CORP.

CA42371G2062 HEMP FOR HEALTH INC.

USU07181BG18 BAXTER INTL 21/51 REGS

US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1

US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025

US73181P1021 POLYUS PJSC ADR 1/2

US8688611057 SURGUTNEFTEGAS VZ ADR/10

US8688612048 SURGUTNEFTEGAS ADR/10

