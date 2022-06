Starker Handelsstart in den USA, schwächlicher Schluss in Deutschland: Der DAX ist am Dienstag den dritten Handelstag in Folge auf Stabilisierungskurs geblieben. Während die US-Börsen nach einem Feiertag stark zurückkehrten und damit den positiven Wochenstart anderer Börsen aufholten, fiel das Plus in Frankfurt nur noch moderat aus.Der deutsche Leitindex ging 0,20 Prozent höher mit 13.292 Punkten aus dem Handel und der MDAX gewann 0,1 Prozent auf 27.512 Zähler. Zeitgleich bewegte sich der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...