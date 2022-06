SHANGHAI (IT-Times) - Die chinesische E-Commerce Plattform JD.com sieht nur eine langsame Erholung bei der Nachfrage von Verbrauchern in China, so Daten eines bekannten Shopping-Events. Der chinesische Online-Einkaufsgigant JD.com Inc. (Nasdaq: JD) verzeichnete zur Jahresmitte das langsamste Umsatzwachstum...

Den vollständigen Artikel lesen ...