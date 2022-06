Wünsch Dir was mit Stefan Klotter! Unser Charttechnik-Experte nimmt Aktien unter die Lupe, die w:o Leser vorschlagen. In dieser Ausgabe: Ein Immobilien-Riese, ein Gesundheits-IT Konzern und eine Krypto-Aktie. Was bedeutet der Krypto-Crash eigentlich für Unternehmen wie Block, deren Geschäftsmodell eng mit dem Erfolg der digitalen Währungen verbunden ist? Und was machen die gestiegenen Zinsen und Baukosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...